ФИФА предложила открыть молодёжный турнир матчем Израиля и Палестины

Международная федерация футбола (ФИФА) предложила, чтобы национальные сборные Израиля и Палестины открыли новый футбольный фестиваль для игроков до 15 лет, который стартует в Соединённых Штатах в сентябре. Такой информацией делится The Athletic, ссылаясь на неназванные источники.

Как отмечает издание, идея свести на поле команды двух стран возникла после того, как президент ФИФА Джанни Инфантино попытался организовать совместное рукопожатие и фото представителей их футбольных федераций на конгрессе организации в Ванкувере в апреле. Сам фестиваль был анонсирован Советом ФИФА ещё в декабре 2025 года.

Особенность турнира — сокращённый формат: матчи будут проходить на уменьшенных полях, а команды будут состоять из 7–9 игроков. Принять участие в соревнованиях смогут все 211 национальных ассоциаций — членов ФИФА. Первый фестиваль запланирован в Майами и будет предназначен только для юношеских сборных. В 2027 году организация планирует провести аналогичный турнир для девушек.

Ранее сообщалось, что российские футболисты до 15 лет также могут сыграть на новом турнире ФИФА. Федерация планирует пригласить нашу команду на соревнования. Интересно, что в этом турнире могут принять участие абсолютно все 211 стран-членов ФИФА.