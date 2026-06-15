СК возбудил дело о халатности после 57 «мёртвых душ» в квартире екатеринбурженки

В Екатеринбурге следователи возбудили уголовное дело о халатности после того, как в СМИ появилась информация о незаконной регистрации в квартире местной жительницы более 50 человек. Об этом сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Дело завели по статье 293 УК РФ, производством занимается следственный отдел по Верх-Исетскому району города. Сейчас сотрудники проводят комплекс необходимых мероприятий для установления всех обстоятельств случившегося, собирают и закрепляют доказательства. Особое внимание уделяется причинам и условиям, которые позволили грубо нарушить права владелицы квартиры.

Напомним, что жительница Екатеринбурга обнаружила в своей квартире 57 «соседей» после того, как неизвестные взломали её аккаунт на «Госуслугах». Всю аферу провернули удалённо из Ингушетии. О массовой прописке посторонних 49-летняя Жанна узнала случайно. Она пыталась заблокировать доступ к профилю и меняла пароль, но это не помогло, и незваные жильцы продолжали регистрироваться в её двушке. Часть новопрописанных успела обратиться в местный Пенсионный фонд за пособиями на 85 детей. Глава ЦИК «Единой России» Александр Сидякин сразу обратился в Следственный комитет из-за инцидента. Он назвал произошедшее беспределом.