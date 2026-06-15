Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 июня, 18:53

СК возбудил дело о халатности после 57 «мёртвых душ» в квартире екатеринбурженки

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Екатеринбурге следователи возбудили уголовное дело о халатности после того, как в СМИ появилась информация о незаконной регистрации в квартире местной жительницы более 50 человек. Об этом сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Дело завели по статье 293 УК РФ, производством занимается следственный отдел по Верх-Исетскому району города. Сейчас сотрудники проводят комплекс необходимых мероприятий для установления всех обстоятельств случившегося, собирают и закрепляют доказательства. Особое внимание уделяется причинам и условиям, которые позволили грубо нарушить права владелицы квартиры.

Мошенники создают фейковые сайты и каналы СК РФ для обмана россиян
Мошенники создают фейковые сайты и каналы СК РФ для обмана россиян

Напомним, что жительница Екатеринбурга обнаружила в своей квартире 57 «соседей» после того, как неизвестные взломали её аккаунт на «Госуслугах». Всю аферу провернули удалённо из Ингушетии. О массовой прописке посторонних 49-летняя Жанна узнала случайно. Она пыталась заблокировать доступ к профилю и меняла пароль, но это не помогло, и незваные жильцы продолжали регистрироваться в её двушке. Часть новопрописанных успела обратиться в местный Пенсионный фонд за пособиями на 85 детей. Глава ЦИК «Единой России» Александр Сидякин сразу обратился в Следственный комитет из-за инцидента. Он назвал произошедшее беспределом.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • СК РФ
  • Криминал
  • Происшествия
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar