Анита Цой получила более 40 млн рублей выручки от бизнеса за год

Певица Анита Цой по итогам 2025 года заработала свыше 40 млн рублей на предпринимательской деятельности. Об этом свидетельствуют данные бухгалтерской отчётности, изученные «Газетой.ru».

Артистка занимает руководящие должности в трёх компаниях. Наибольший доход принесло предприятие «Галерея Мастер», работающее в сфере исполнительских искусств. За отчётный период выручка организации достигла 33 млн рублей, а чистая прибыль составила 5,6 млн рублей.

Ещё одним источником дохода стал бизнес по производству и реализации продуктов питания и готовых блюд. Компания «Фудстар» получила 7,4 млн рублей выручки. Чистая прибыль предприятия за год составила 134 тыс. рублей. Кроме того, Цой заработала 1,1 млн рублей на деятельности, связанной с благоустройством земельных участков.

Напомним, ранее Life.ru писал о том, что Анита Цой вышла на международный рынок с брендом «Цойкины рецепты», наладив поставки маринованной продукции в Китай. По словам артистки, китайские потребители высоко оценили соленые огурцы, помидоры и заправку для борща, адаптировав его под свои вкусовые предпочтения, добавляя рис и кимчи. Цой также отметила успех своего органического кимчи и выразила уверенность в дальнейшем росте спроса на её продукцию в Китае.