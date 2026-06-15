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15 июня, 19:35

Парламент Венгрии установил максимальный срок пребывания на посту премьера

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Депутаты венгерского парламента нового созыва одобрили 16-ю поправку к конституции страны. Как сообщил вице-спикер Кристиан Кесеги в прямом эфире национальных телерадиокомпаний, нововведение вводит лимит на нахождение у власти главы правительства — не более двух четырёхлетних сроков. Причём это правило будет действовать даже для тех, кто занимал пост премьера начиная с 1990 года.

«В поддержку этого решения проголосовали 134 депутата, против — 50, воздержались шестеро», — заявил Кесеги.

Поправка имеет обратную силу, а значит, распространяется и на Виктора Орбана. Политик руководил кабинетом министров в течение пяти сроков: с 1998 по 2002 год, а затем с 2010 по 2026 год. После того как закон подпишет президент Венгрии Тамаш Шуйок, экс-премьер навсегда лишится права вновь претендовать на пост главы правительства.

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Ранее сообщалось, что Виктор Орбан был переизбран председателем партии «Фидес — Венгерский гражданский союз», срок полномочий продлён ещё на год. Решение приняли делегаты общенационального партийного съезда, состоявшегося в будапештском конгресс-центре. Орбан был единственным кандидатом на данный пост. Соратники выразили уверенность, что политик сможет обеспечить единство партии и найти выход из кризиса.

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Виталий Приходько
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