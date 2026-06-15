Вертолёт с детьми на борту врезался в самолёт во Флориде

Вертолёт с детьми на борту врезался в пустой самолёт при вылете из аэропорта Пемброк-Пайнс во Флориде. Об этом сообщил телеканал CBS News.

Инцидент произошёл 13 июня. На борту вертолёта находились пилот и трое пассажиров, среди них были дети. По предварительным данным, причиной столкновения стала неисправность. Вертолёт задел пустой самолёт, который находился на взлётной полосе. После происшествия два человека получили лёгкие травмы. Ещё двое пассажиров сопроводили пострадавших в больницу.

Другие подробности инцидента пока не приводятся. Специалисты выясняют обстоятельства столкновения.

Ранее сообщалось, что в США разбился самолёт с парашютистами. Катастрофа произошла в небе над штатом Миссури, недалеко от города Батлер. Воздушное судно только взлетело из местного аэропорта. На его борту находились 11 парашютистов и один пилот. Внезапно самолёт резко сменил курс и упал в районе шоссе. Никто не выжил.