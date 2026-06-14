На видео сняли момент падения индийского самолёта Ан-32 на базе Джорхат

Опубликовано видео крушения индийского Ан-32 при посадке на авиабазе Джорхат. Самолёт загорелся после выкатывания за пределы взлётно-посадочной полосы.

Крушение индийского Ан-32 при посадке на авиабазе Джорхат. Видео © Reddit / indianaviation

В катастрофе погибли пять военнослужащих. Выжил только второй пилот.

Инцидент случился в субботу при заходе самолёта на посадку. Для выяснения причин катастрофы создана специальная комиссия. Ей предстоит установить обстоятельства крушения Ан-32 на авиабазе. В результате погибли пять человек.