На видео сняли момент падения индийского самолёта Ан-32 на базе Джорхат
Обложка © Reddit / indianaviation
Опубликовано видео крушения индийского Ан-32 при посадке на авиабазе Джорхат. Самолёт загорелся после выкатывания за пределы взлётно-посадочной полосы.
Крушение индийского Ан-32 при посадке на авиабазе Джорхат. Видео © Reddit / indianaviation
В катастрофе погибли пять военнослужащих. Выжил только второй пилот.
Инцидент случился в субботу при заходе самолёта на посадку. Для выяснения причин катастрофы создана специальная комиссия. Ей предстоит установить обстоятельства крушения Ан-32 на авиабазе. В результате погибли пять человек.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.