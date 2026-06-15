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15 июня, 19:26

В Туле с разницей в 10 минут загорелись два отделения банка

Обложка © Telegram / Типичная Тула

Обложка © Telegram / Типичная Тула

В понедельник, 15 июня, в Туле в течение 10 минут загорелись сразу два отделения банка. Согласно предварительным данным, в обоих случаях причиной могли послужить поджоги. Об этом передаёт SHOT.

Как сообщили очевидцы, вечером 15 июня пожары начались в отделениях на улице Фрунзе и Красноармейском проспекте. Местные предполагают, что здания могли поджечь неизвестные по распоряжению украинских мошенников.

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Виталий Приходько
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