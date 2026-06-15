В понедельник, 15 июня, в Туле в течение 10 минут загорелись сразу два отделения банка. Согласно предварительным данным, в обоих случаях причиной могли послужить поджоги. Об этом передаёт SHOT.

Как сообщили очевидцы, вечером 15 июня пожары начались в отделениях на улице Фрунзе и Красноармейском проспекте. Местные предполагают, что здания могли поджечь неизвестные по распоряжению украинских мошенников.

Ранее на территории элитного коттеджного поселка Назарьево на Рублёвке загорелась баня, принадлежащая беглому украинскому олигарху Сергею Курченко. Возгоранию предшествовал взрыв. Благодаря изолированному расположению бани, огонь удалось локализовать и не допустить его распространения. По свидетельству одной из соседок, в момент пожара Курченко находился в своём загородном доме в компании молодой девушки.