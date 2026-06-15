Полиция задержала подозреваемого в поджогах офисов двух банков в Туле

Полиция задержала подозреваемого в поджогах двух офисов банков в Туле. Возгорания, по предварительным данным, возникли из-за умышленных действий. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Тульской области, пишет ТАСС.

Пожары произошли в двух банковских отделениях города. После сообщений о возгораниях сотрудники полиции начали проверку и установили возможного причастного к поджогам.

«В дежурную часть поступило сообщение о возгораниях в офисах двух банков в Туле. По предварительным данным, возгорания произошли в результате умышленных поджогов. Задержан подозреваемый», — сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что 15 июня в Туле с разницей примерно в 10 минут загорелись два отделения банка. Пожары начались в офисах на улице Фрунзе и Красноармейском проспекте. Местные предполагают, что здания могли поджечь неизвестные по распоряжению украинских мошенников.