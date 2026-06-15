Бомбардировщик B-52 потерпел крушение после взлёта в Калифорнии

Стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress ВВС США потерпел крушение вскоре после взлёта с авиабазы Эдвардс в штате Калифорния. Об этом сообщили в пресс-службе базы.

Самолёт B-52 потерпел крушение в Калифорнии. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / AriesJackson

«Самолёт B-52 Stratofortress ВВС США разбился вскоре после взлёта на аэродроме Эдвардс в 11:20 утра. Службы экстренного реагирования немедленно прибыли на место происшествия, работа продолжается. Дополнительная информация будет предоставлена по мере поступления», — говорится в сообщении.

Авиабаза Эдвардс считается одним из ключевых испытательных центров американской авиации. Здесь ВВС США и НАСА проводят лётные испытания новых и перспективных образцов воздушной техники. B-52 Stratofortress был разработан компанией Boeing и поступил на вооружение в 1950-х годах. Несмотря на возраст конструкции, этот самолёт остаётся важным элементом стратегической авиации Соединённых Штатов.

А ранее вертолёт с детьми на борту врезался в пустой самолёт при вылете из аэропорта Пемброк-Пайнс во Флориде. По предварительным данным, причиной столкновения стала неисправность. Вертолёт задел пустой самолёт, который находился на взлётной полосе. После происшествия два человека получили лёгкие травмы. Двое пассажиров сопроводили пострадавших в больницу.