Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 июня, 20:17

В МИД Турции подтвердили визит Фидана в Россию 16–17 июня

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Глава турецкого МИД Хакан Фидан посетит Россию 16–17 июня. Визит официально подтвердил МИД Турции.

В ведомстве сообщили, что глава турецкой дипломатии прибудет в Российскую Федерацию с рабочей поездкой. Другие подробности программы турецкая сторона пока не привела.

«Господин министр посетит с визитом Российскую Федерацию 16-17 июня», — сообщил МИД Турции на своём сайте.

«Расчёты с негодными целями»: Лавров рассказал о визите послов евротройки в МИД РФ
«Расчёты с негодными целями»: Лавров рассказал о визите послов евротройки в МИД РФ

Ранее сообщалось, что визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Россию может пройти в обозримом будущем. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске. По словам министра, Москва ждёт очередного приезда представителей США. Российская сторона рассчитывает, что они объяснят, как Вашингтон намерен выполнять договорённости, основанные на американских предложениях.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Турция
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar