Визит Уиткоффа и Кушнера в Россию состоится в обозримом будущем, заявил Лавров
Джаред Кушнер, Кирилл Дмитриев и Стив Уиткофф. Обложка © ТАСС / Кристина Кормилицына
Визит в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера ожидается в обозримом будущем. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске.
По словам Лаврова, помощник президента России Юрий Ушаков уже сообщал, что Москва рассчитывает на очередной приезд Уиткоффа и Кушнера. Российская сторона ждёт, что представители США объяснят, как Вашингтон намерен выполнять договорённости, основанные на американских предложениях.
Ранее Ушаков говорил, что визит спецпосланников США в Россию рассматривается, однако конкретные сроки пока не согласованы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тоже отмечал, что точная дата поездки не определена, но подчёркивал, что Москва будет рада видеть американских эмиссаров в любой момент.
О постоянной связи с Уиткоффом и Кушнером сообщал и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По его словам, диалог с американскими коллегами идёт на регулярной основе; очная встреча должна состояться в июне, хотя конкретные даты он не называл.
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