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Регион
15 июня, 21:27

Подозреваемый в поджоге офисов банков в Туле заявил о влиянии третьих лиц

Обложка © VK / Полиция Тульской области

Обложка © VK / Полиция Тульской области

Подозреваемый в поджоге двух офисов банков в Туле заявил, что был под влиянием третьих лиц. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

«Сотрудниками полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления был задержан 20-летний туляк. Со слов задержанного, данный поступок он совершил под воздействием третьих лиц», — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Напомним, 15 июня в Туле с разницей примерно в 10 минут загорелись два отделения банка. Пожары начались в офисах на улице Фрунзе и Красноармейском проспекте. Позднее полиция сообщила о задержании подозреваемого. Возгорания, как сообщалось по предварительным данным, возникли из-за умышленных действий.

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Тимур Хингеев
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