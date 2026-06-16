В ГД призвали не наказывать сотрудников за опоздание из-за затопленных дорог 

В Госдуме предложили не наказывать сотрудников за опоздания, вызванные разгулом стихии. Депутат Государственной Думы Ярослав Нилов призвал работодателей отнестись к ситуации с пониманием.

Бывают самые разные жизненные ситуации: форс-мажорные ситуации, природные катаклизмы, чрезвычайные ситуации, которые парализуют работу транспорта. В первую очередь, нужно предупредить своего работодателя. Возможно, по договорённости с работодателем, можно работать удалённо. Тем более, что Трудовой кодекс предусматривает такую возможность: когда это предусмотрено трудовым контрактом, работать удалённо можно на постоянной основе. Либо это может быть смешанный формат занятости, если часть времени проводится у работодателя, а часть времени — удалённо. Ярослав Нилов Депутат Государственной Думы

По словам парламентария, если происходит какая-либо форс-мажорная ситуация, когда невозможно доехать до работы, то в этом случае, если есть подтверждающие документы (например, самолёт не вылетел, есть задержка), берётся соответствующая справка. В том случае, если этот вопрос на работе встанет, пишется соответствующая объяснительная.

Если есть возможность предложить дополнительные подтверждающие материалы, это укрепит вашу позицию. В целом, в подобных ситуациях работодатель чаще относится с пониманием, и основания для принятия мер дисциплинарного характера не должны возникать.

Если же такие основания надуманны и работодатель пытается их применить, то свои права можно защитить. Для этого есть и трудовая инспекция, и профсоюзная организация (не у всех работодателей, но есть профсоюзные организации на соответствующих предприятиях), есть органы прокуратуры, и, в конце концов, есть судебные инстанции.

Каждый случай нужно смотреть индивидуально. Одно дело, когда дороги затопило, но это не значит, что невозможно доехать до работы: общественный транспорт ходит, пусть и с опозданием. Другое дело, когда затопило так, что всё парализовало и доехать действительно невозможно, — это уже обоснованная причина, отмечает чиновник. В целом все необходимые процедуры, основания, меры и алгоритмы уже предусмотрены трудовым законодательством.

«Конечно, нужно призывать всех работодателей с пониманием относиться к разным жизненным ситуациям. И работодатель сам может попасть в такую историю, когда он не сможет доехать до работы по самым разумным основаниям. Поэтому нельзя злоупотреблять со стороны работников, но и со стороны работодателя нужно с пониманием относиться, тем более в непростое время, когда возможны как природные явления, так и другие форс-мажорные обстоятельства, которые могут повлиять на повседневную жизнь», — заключает депутат.

Ранее в Крымском районе Краснодарского края был объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за масштабных подтоплений, вызванных прорывом дамбы на реке Кубань у хутора Западного. По данным районной администрации, вода продолжает заливать сельскохозяйственные угодья и приближаться к населённым пунктам. Уже затоплены хутор Западный и СНТ «Йодник», под угрозой находятся ещё четыре сельских поселения. Общая площадь подтопленных сельхозземель составляет 5,3 тысячи гектаров, из которых около 4,7 тысячи гектаров пострадали от гибели урожая, в основном озимой пшеницы.