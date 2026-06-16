Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россию обманули после решения отвести войска от Киева ради мирного урегулирования конфликта. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Al Arabiya.

По словам белорусского лидера, Москва рассчитывала на продвижение переговорного процесса и получение гарантий со стороны участников диалога. Лукашенко считает, что эти ожидания не оправдались.

«В очередной раз, наверное, — я знаю — эти силы обманули. Это был Ватикан. И, что удивительно, еврейское лобби, израильтяне. Они от имени Зеленского заявляли: всё, идем на мир, соглашаемся. Ну и другие», — сказал Лукашенко.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что если бы Россия не отвела войска от Киева, то главаря киевского режима Владимира Зеленского не было бы. По его словам, если бы наступление продолжилось, то украинские власти не смогли бы сохранить контроль над столицей. Белорусский лидер отметил, что вывод подразделений стал шагом, направленным на поиск мирного решения между сторонами конфликта.