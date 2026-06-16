В Калифорнии закрыли авиабазу Эдвардс после крушения бомбардировщика B-52

Авиабаза Эдвардс в американском штате Калифорния приостановила работу после крушения стратегического бомбардировщика B-52 Stratofortress. Согласно администрации, объект останется закрытым как минимум девять часов, а все прибывающие воздушные суда перенаправляются на запасные площадки.

«Аэродром закрыт, все прибывающие самолёты перенаправляются. Действие всех некоммерческих пропусков для посетителей приостановлено до дальнейшего уведомления, чтобы персонал объекта мог полностью сосредоточиться на проведении аварийно-спасательных работ», — говорится в заявлении пресс-службы авиабазы.

Согласно опубликованным авиационным уведомлениям NOTAM, аэродром закрыт до утра 16 июня. Взлётно-посадочная полоса 23L выведена из эксплуатации на неопределённый срок. Для решения экстренных и служебных вопросов предусмотрено согласование через командный пункт базы. Кроме того, в районе базы установлен временный запрет на полёты на высотах до 10 тысяч футов. Исключения допускаются только с разрешения диспетчерской вышки Эдвардс.

После аварии также введены ограничения на использование воздушного пространства в районе Эдвардс. Как сообщил ТАСС источник в диспетчерской службе, воздушным судам запрещено выполнять рейсы в радиусе около 13 километров от авиабазы. Ограничения распространяются на все типы летательных аппаратов.

Напомним, стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress ВВС США потерпел крушение вскоре после взлёта с авиабазы Эдвардс в штате Калифорния. Экстренные службы быстро прибыли на место инцидента. Авиабаза Эдвардс — важный центр испытаний американской авиации. Здесь ВВС США и НАСА тестируют новые и перспективные летательные аппараты.