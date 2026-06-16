Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что окружение и уничтожение подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе Славянска и Краматорска приведёт к разгрому Киева. Такое мнение он высказал в интервью телеканалу Al Arabiya.

«Если россиянам удастся окружить эту агломерацию и освободить или захватить часть Донецкой области, где очень сильно окопались войска Украины, их дни будут сочтены. Потому что основной костяк войск ВСУ находится в этой части Донбасса. Их дни будут сочтены. Украинцы это понимают. Людей не хватает, оружия так-сяк», — заявил Лукашенко.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что если бы Россия не отвела войска от Киева, то главаря киевского режима Владимира Зеленского не было бы. По его словам, если бы наступление продолжилось, то украинские власти не смогли бы сохранить контроль над столицей. Белорусский лидер отметил, что вывод подразделений стал шагом, направленным на поиск мирного решения между сторонами конфликта.