Лукашенко ответил на угрозы Зеленского пословицей «Как поют, так и отпевают»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на угрозы главаря киевского режима Владимира Зеленского и напомнил ему пословицу «Как поют, так и отпевают». Об этом белорусский лидер заявил в интервью телеканалу Al Arabiya.

Лукашенко сказал, что долго не реагировал на заявления украинской стороны. По его словам, он учитывал давление, под которым находится Зеленский, однако затем решил ответить.

«Он должен понимать, что у нас часто говорят — как поют, так и отпевают. Поэтому надо быть аккуратней и осторожней», — сказал президент Белоруссии.

Лукашенко пояснил, что речь шла о заявлениях экс-комика по поводу целей на территории Белоруссии. Белорусский лидер отметил, что в таких вопросах стоит проявлять осторожность. При этом Лукашенко признал, что его ответ мог оказаться резким. Он заявил, что счёл его вынужденной реакцией на угрозы ракетных и беспилотных ударов.

«Может быть, я где-то и переборщил, но это был ответ на его заявления невпопад: «Да у нас 500 целей, да мы знаем, где Лукашенко там находится. Мы завтра ударим ракетами, беспилотниками». Я молчал. Даже все удивлялись, что я молчал. Я понимал: человек находится под таким прессом, молодой человек, неопытный, он не военный человек. Может, что-то в голове не сработало. Я молчал. Но когда мне начали угрожать, я вынужден был ответить», — пояснил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил о нехватке людей у Зеленского на Украине. По его словам, этот фактор стал одной из особенностей конфликта в 2026 году. Белорусский лидер назвал вопрос людских ресурсов главным на текущем этапе. Он заявил, что у экс-комика «люди закончились».