Лут: Партнёры попросили РФ увеличить поставки азотных и фосфорных удобрений

Зарубежные партнёры обратились к Москве с просьбой увеличить поставки азотных и фосфорных удобрений на фоне конфликта на Ближнем востоке. Об этом во время общения с газетой «Известия» рассказала министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

По словам министра, повышенный интерес вызывают прежде всего удобрения азотной и фосфорной групп. Что касается калийных, здесь обстановка стабильная, их востребованность практически не зависит от положения дел в ближневосточном регионе.

«Азотная группа — это ключевая, по которой идут просьбы, а также сложные удобрения, в которых тоже есть азотсоставляющая часть», — пояснила Лут.

Она также рассказала, что Эфиопия запросила у России крупную партию удобрений. Однако выдать одномоментно требуемый объём непросто, поэтому Москва предложила Аддис-Абебе перейти на среднесрочные контракты. Сейчас такая возможность активно обсуждается.

«Со всеми странами-партнёрами, с которыми мы уже работаем, сейчас рассматриваем возможность перехода на желательно трёхлетние контракты. Формула цены, ценообразование — это отдельный вопрос. Чтобы всё-таки были среднесрочные (контракты. — Прим. Life.ru) — наши производители к этому готовы», — добавила министр.

Лут подчеркнула, что Россия фиксирует устойчивый повышенный спрос и надеется в полной мере закрыть потребности всех ключевых партнёров.

Ранее министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар назвал Россию надёжным поставщиком нефти. Он напомнил, что Индия начала покупать российскую нефть в значительном объёме только в 2022 году. Зайти на этот рынок страну вынудили обстоятельства. По словам министра, россияне всё это время оставались стабильными поставщиками.