Доля рубля в российском экспорте достигла 65%, заявил Путин

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума заявил, что РФ активно применяет национальные валюты. По его словам, доля рубля в экспортных операциях уже достигла 65%.

«Россия в торговых связях с ведущими партнёрами уже главным образом использует национальные валюты. Так, доля рубля в наших экспортных операциях сегодня составляет 65%, то есть почти две трети», — сказал глава государства.

Ранее Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ заявил: экономический рост в стране должен быть сбалансированным, опираться на внутренний спрос и сопровождаться дальнейшим снижением инфляции, которая, по прогнозу, в этом году может приблизиться к 5,2%.