Эксперт Гукасова раскрыла размер пенсии никогда не работавших россиян

Россияне, которые никогда официально не работали и не сформировали пенсионные права, могут получать социальную пенсию по старости. Средний размер такой выплаты составляет 16,5 тысячи рублей, сообщила директор программы ФМЦ повышения финансовой грамотности населения Президентской академии Нина Гукасова. Об этом пишет ТАСС.

По словам эксперта, отсутствие официального трудового стажа не лишает человека права на пенсионное обеспечение. Однако в таком случае речь идёт не о страховой, а о социальной пенсии.

«Граждане, никогда не работавшие официально, и, как следствие, не сформировавшие требуемых пенсионных прав (страховой стаж не менее 15 лет и индивидуальный пенсионный коэффициент не менее 30), не лишаются права на пенсионное обеспечение. Для данной категории законодательством предусмотрена социальная пенсия по старости», — сообщила Гукасова.

Эксперт уточнила, что в 2026–2027 годах мужчины смогут оформить такую пенсию с 69 лет, а женщины — с 64 лет. Эти требования действуют для граждан, которые не накопили необходимый стаж и количество пенсионных коэффициентов для назначения страховой пенсии.

По последним данным, средний размер социальной пенсии в России составляет 16 583 рубля. Размер выплаты зависит от действующих норм пенсионного законодательства и ежегодной индексации.

Ранее сообщалось, что в июле прибавку к пенсии получат несколько категорий граждан. Доцент РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала, что повышенные выплаты назначат пенсионерам, которым исполнилось 80 лет, а также гражданам, впервые получившим I группу инвалидности. Для них фиксированная часть пенсии увеличится вдвое и составит 19 169,38 рубля вместо 9 584,69 рубля. Кроме того, перерасчёт смогут оформить пенсионеры с иждивенцами и граждане, подтвердившие не менее 30 лет сельского стажа.