Правительство РФ продлило период выплаты пособий детям погибших военных

Правительство России приняло решение продлить срок получения некоторых компенсаций и пособий для детей погибших военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Изменения касаются тех, кто уже достиг совершеннолетия и завершил обучение в школе. Об этом передаёт РИА «Новости», ссылаясь на соответствующий документ.

Поправки внесены в правила назначения ежемесячных выплат детям погибших военных и сотрудников ряда ведомств, включая уголовно-исполнительную систему, противопожарную службу, органы наркоконтроля и таможни. Кроме того, скорректирован порядок предоставления других льгот, например, компенсации расходов на жилищно-коммунальные услуги и ремонт индивидуальных жилых домов.

Ранее такие меры поддержки полагались только несовершеннолетним детям, а также совершеннолетним, получившим инвалидность до 18 лет, либо обучающимся на очной форме — до 23 лет. Теперь же на них смогут претендовать и совершеннолетние дети, которые уже окончили школу, но ещё не успели продолжить своё образование. Согласно документу, для этой категории период выплат продлевается «до 1 сентября года, в котором завершено указанное обучение».

Ранее Life.ru писал, что в России семьи с двумя и более детьми смогут брать ипотечные каникулы на срок до полутора лет. Закон, скорее всего, вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Рассмотреть его в Думе планируют 23 июня. Сейчас, если в семье рождается ребёнок, заёмщик может получить ипотечные каникулы на полгода. Но для этого нужно, чтобы доходы упали больше чем на 20%, а расходы на ипотеку превышали 40% среднемесячного дохода.