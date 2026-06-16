Лукашенко предложил журналистке порадоваться встрече с «диктатором Европы»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не обижается на тех, кто считает его «последним диктатором Европы», и предложил журналистке телеканала Al Arabiya радоваться возможности взять у него интервью. По словам белорусского лидера, «других не будет».

«Кто-то брякнул языком, это СМИ подхватили. Но это время ушло. Ну, кто-то меня назвал последним диктатором в Европе. Если вы меня считаете последним диктатором Европы, я на вас не обижусь, но вы радуйтесь, что вы встречаетесь с последним диктатором Европы. Других не будет», — заявил Лукашенко.

По его словам, сегодня европейские политики не называют его диктатором. Лукашенко рассказал, что, несмотря на отсутствие личных встреч с руководителями ряда европейских государств, контакты с ними продолжаются — как через посредников, так и напрямую. Белорусский лидер также отверг подобную характеристику, заявив, что не обладает возможностями, позволяющими кому-либо что-либо диктовать. По его мнению, суть президентской должности заключается в принятии решений и ответственности за них.

Ранее Александр Лукашенко ответил на угрозы Владимира Зеленского касательно заявлений экс-комика по поводу целей на территории Белоруссии и напомнил ему пословицу «Как поют, так и отпевают». Лукашенко сказал, что долго не реагировал на заявления украинской стороны. По его словам, он учитывал давление, под которым находится Зеленский, однако затем решил ответить. Он заявил, что счёл его вынужденной реакцией на угрозы ракетных и беспилотных ударов.