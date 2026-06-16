Лавров: Зеленский, ощутив безнаказанность, пытается выглядеть «крутым»

Главарь киевского режима Владимир Зеленский почувствовал полную безнаказанность и пытается использовать сложившуюся ситуацию в своих интересах. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава МИД РФ прокомментировал вопрос о возможных попытках Запада задействовать киевский режим против Белоруссии. По его мнению, экс-комик делает заявления, которые подталкивают западные страны к дальнейшим действиям против союзника России.

«Мне кажется, он сейчас почувствовал полную свою безнаказанность и хочет этим моментом, который вот сложился, таким конъюнктурным, воспользоваться для того, чтобы показать, какой он крутой», — сказал Лавров.

Ранее Сергей Лавров назвал Белоруссию союзником России, который не участвует в конфликте на Украине. Министр подчеркнул, что Москва уважает позицию Минска по этому вопросу. Он также напомнил слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о готовности дать асимметричный и жёсткий ответ в случае попыток втянуть республику в вооружённое противостояние. По словам Лаврова, российская сторона полностью понимает подход белорусского руководства к ситуации вокруг украинского конфликта.