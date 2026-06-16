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16 июня, 02:25

Соскин заявил, что защита Киева проламывается под натиском Армии России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pandora Pictures

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pandora Pictures

Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала сделал заявление о ситуации вокруг Киева после массированного удара со стороны ВС РФ. По его словам, российские войска добились серьёзного успеха, и оборона украинской столицы начинает рушиться.

«Видите, сбылся сценарий. Причём в таком очень плохом виде, даже хуже, чем можно было предположить. По Днепропетровску и Харькову прилетели тяжелейшие удары. И, конечно, удар по Киеву был сильнейший и очень символичный. Защита Киева проламывается. Поэтому вещи собирайте и бегите, пока не поздно, потому что это всё не закончится добром», — заявил Соскин.

Ранее Министерство обороны России официально сообщило, что войска нанесли ответный массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске, а также по военным аэродромам и территориальным центрам комплектования. В ведомстве отметили, что все намеченные цели были поражены.

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Ранее в ходе онлайн-заседания Совета ЕС по иностранным делам глава МИД Украины Андрей Сибига поделился информацией о последствиях ночного российского удара. В связи с этим он обратился к европейским коллегам с предложением разработать и внедрить единую противобаллистическую оборону для всей Европы, назвав её «европейским противобаллистическим щитом».

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Виталий Приходько
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