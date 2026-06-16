Трамп назвал фейком сообщения о выплате Ирану 300 миллионов долларов

Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения о том, что Вашингтон якобы собирается выплатить Ирану 300 миллионов долларов. Об этом американский лидер написал в социальной сети Truth Social.

Заявление республиканца стало ответом на публикации, в которых утверждалось, что США могут перечислить Тегерану крупную сумму денег. Президент назвал эту информацию недостоверной.

«История о том, что США платят Ирану 300 миллионов долларов, — это фейковые новости», — указал он.

При этом Трамп не уточнил, о какой именно публикации или инициативе идёт речь. Дополнительных пояснений по поводу суммы в 300 миллионов долларов президент также не привёл.

Ранее сообщалось, что после урегулирования конфликта с Ираном администрация США намерена сосредоточиться на ситуации вокруг Украины. Об этом Дональд Трамп заявил журналистам, комментируя внешнеполитические приоритеты Вашингтона. По словам главы Белого дома, американская сторона планирует уделить внимание украинскому вопросу и оценить перспективы дальнейших действий.