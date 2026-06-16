Система ПВО Минобороны уничтожила два беспилотника, летевших на Москву

Дежурные средства ПВО Минобороны перехватили и уничтожили два БПЛА, летевших на Москву. Об этом в «Максе» сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он.

Ранее в станице Полтавской Красноармейского района из-за падения обломков БПЛА Вооружённых сил Украины произошло возгорание на нефтебазе. Жертв и пострадавших нет. В тушении участвуют 32 человека и 7 единиц техники. После атаки беспилотников временно перекрыта трасса между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским.