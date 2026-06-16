Российские военные окружили четыре подразделения ВСУ в Константиновке

В Константиновке четыре подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) оказались в окружении. Об этом сообщил командир 4-й мотострелковой бригады Южной группировки войск генерал-майор Антон Грунис.

По его словам, среди окружённых подразделений находится батальон «Карпатская сечь»*. Грунис отметил, что основную сложность в городе создаёт присутствие гражданского населения.

«Больше всего проблем вызывает то, что имеется в городе гражданское население и боевики ВСУ смешиваются с ними, переодеваются в гражданскую одежду, оставляя на позициях свою», — рассказал он.

Генерал-майор также заявил, что украинская сторона сделала ставку на беспилотные системы. При этом, по его оценке, пехота противника уступает российским подразделениям.

Грунис отметил, что попыток деблокировать окружённые части российские военные не наблюдают. По его словам, украинские подразделения, в том числе из 100-й бригады, удерживают на позициях и не дают им команд на отход.

Ранее сообщалось, что в Константиновке бойцы ВСУ пытались прикрываться гражданскими. Заместитель командира 103-го гвардейского мотострелкового полка с позывным Прохладный заявил, что такие действия фиксировались в городской застройке во время штурма. По его словам, украинские военные также пытались сближаться с российскими подразделениями под видом мирных жителей. Он отметил, что бойцов можно отличить от гражданских по телосложению и поведению.

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