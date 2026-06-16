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16 июня, 03:07

Система ПВО сбила ещё три беспилотника на подлёте к Москве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pavel Chagochkin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pavel Chagochkin

Дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены ещё три БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Об этом в «Максе» сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Уничтожены ещё три БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

Общее число сбитых аппаратов достигло пяти. По предварительным данным, жертв и разрушений на земле в результате падения сбитых дронов нет.

Система ПВО Минобороны уничтожила два беспилотника, летевших на Москву
Система ПВО Минобороны уничтожила два беспилотника, летевших на Москву

Ранее в станице Полтавской Красноармейского района из-за падения обломков БПЛА Вооружённых сил Украины произошло возгорание на нефтебазе. Жертв и пострадавших нет. В тушении участвуют 32 человека и 7 единиц техники. После атаки беспилотников временно перекрыта трасса между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским.

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Алена Пенчугина
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