Система ПВО сбила ещё три беспилотника на подлёте к Москве
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Дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены ещё три БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Об этом в «Максе» сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Уничтожены ещё три БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.
Общее число сбитых аппаратов достигло пяти. По предварительным данным, жертв и разрушений на земле в результате падения сбитых дронов нет.
Ранее в станице Полтавской Красноармейского района из-за падения обломков БПЛА Вооружённых сил Украины произошло возгорание на нефтебазе. Жертв и пострадавших нет. В тушении участвуют 32 человека и 7 единиц техники. После атаки беспилотников временно перекрыта трасса между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским.
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