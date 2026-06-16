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16 июня, 03:58

Анна Акопян поедет в США в статусе первой леди Армении

Обложка © Wikipedia / Office of Assistant Admin of USAID Europe

Обложка © Wikipedia / Office of Assistant Admin of USAID Europe

Бывшая гражданская жена премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян поедет в США на ежегодный съезд Всемирной академии первых леди. Об этом сообщает News.am.

Мероприятие пройдёт в Нью-Йорке. По данным издания, Пашинян 11 июня подписал документы о командировке Акопян. В поездке она выступит в статусе супруги премьер-министра Армении.

Поездка продлится с 26 июня по 4 июля. Другие подробности программы съезда пока не приводятся.

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Антон Голыбин
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