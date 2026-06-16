Анна Акопян поедет в США в статусе первой леди Армении

Бывшая гражданская жена премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян поедет в США на ежегодный съезд Всемирной академии первых леди. Об этом сообщает News.am.

Мероприятие пройдёт в Нью-Йорке. По данным издания, Пашинян 11 июня подписал документы о командировке Акопян. В поездке она выступит в статусе супруги премьер-министра Армении.

Поездка продлится с 26 июня по 4 июля. Другие подробности программы съезда пока не приводятся.

Вокруг премьера Армении Никола Пашиняна полыхает новый скандал. И это не выборы. Экс-министр обороны страны Аршак Карапетян опубликовал документы о том, как Пашинян в молодости исполнял за деньги поручения Посольства США. Причём даже у дипломатов он вызывал презрение.