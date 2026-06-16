Общее число вражеских дронов, сбитых на подлёте к Москве, достигло 8

Общее количество перехваченных на подлёте к Москве беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) достигло восьми. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Атака трёх беспилотников отражена силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он в «Максе».

Ранее вражеский беспилотник атаковал местного жителя в селе Макеево Рыльского района Курской области. Мужчина получил тяжёлые ранения. Пострадавшему 49 лет. Врачи диагностировали у него сочетанные осколочные ранения груди, живота, правого предплечья и правой кисти. Также мужчина получил перелом пальцев правой кисти и проникающее ранение живота.