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16 июня, 03:33

Общее число вражеских дронов, сбитых на подлёте к Москве, достигло 8

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Общее количество перехваченных на подлёте к Москве беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) достигло восьми. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Атака трёх беспилотников отражена силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он в «Максе».

Система ПВО сбила ещё три беспилотника на подлёте к Москве
Система ПВО сбила ещё три беспилотника на подлёте к Москве

Ранее вражеский беспилотник атаковал местного жителя в селе Макеево Рыльского района Курской области. Мужчина получил тяжёлые ранения. Пострадавшему 49 лет. Врачи диагностировали у него сочетанные осколочные ранения груди, живота, правого предплечья и правой кисти. Также мужчина получил перелом пальцев правой кисти и проникающее ранение живота.

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Алена Пенчугина
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