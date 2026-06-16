«Будем наблюдать»: Лавров раскрыл главный сценарий прекращения конфликта на Украине

Реализация договорённостей, достигнутых на Аляске, стала бы первым этапом прекращения конфликта вокруг Украины. Это также позволило бы перейти к согласованию других деталей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр сообщил об этом в Минске на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии Максимом Рыженковым. По словам Лаврова, Москва ждёт конкретных шагов со стороны США.

«Давайте будем сейчас наблюдать, что конкретно, какие конкретно шаги предпримут Соединённые Штаты. В частности, мы до сих пор рассчитываем, что договорённость двух президентов, достигнутая 15 августа прошлого года на Аляске в Анкоридже, будет выполнена. Тем более, что ключевые компоненты этой договорённости были предложены Соединёнными Штатами и президентом Трампом и приняты президентом Путиным», — сказал он.

Лавров отметил, что выполнение этих договорённостей могло бы открыть путь к обсуждению других вопросов. По его словам, таких деталей остаётся немало. Глава МИД РФ также напомнил об американском плане из 27 пунктов. Он заявил, что у Москвы есть вопросы к этому документу, но Россия готова была взять его за основу.

«У нас есть, были и остаются к нему вопросы, но мы готовы были взять его за основу, как только аляскинская договорённость вступит в силу. Пока этого не происходит», — резюмировал Лавров.

Ранее президент России Владимир Путин назвал главное условие завершения СВО. Он сообщил, что конфликт рано или поздно закончится после достижения целей, которые Россия поставила перед собой. Такое заявление прозвучало на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. Путин подчеркнул, что Москва продолжает исходить именно из этой позиции.