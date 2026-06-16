В Крыму начали поиск скрытых активов украинских олигархов

В Крыму местные власти начали поиск активов украинских олигархов, которые прежде не попали под национализацию. Как рассказал РИА «Новости» глава крымского парламента Владимир Константинов, речь идёт о скрытых предприятиях, которые часто меняли собственников.

По его словам, основные и наиболее известные объекты уже переданы в собственность региона. На новом этапе внимание уделяется активам, принадлежность которых установить сложнее. Константинов отметил, что проверка таких предприятий нередко осложняется появлением лжесобственников. Владельцы украинского бизнеса на полуострове, по его мнению, были заинтересованы прежде всего в извлечении доходов.

Национализация имущества связанных с киевским режимом собственников ведётся в Крыму с осени 2022 года. За это время соответствующие решения затронули более 6 тысяч объектов, принадлежавших примерно 500 гражданам и компаниям. Согласно данным, приведённым Константиновым, поступления от национализированного имущества достигли 13 млрд рублей.

А ранее Владимир Константинов заявил, что Крым выделил 4,5 миллиарда рублей на оборону полуострова и поддержку участников СВО. Эти средства были получены от продажи национализированных активов украинских олигархов. От продажи и аренды такого имущества Крым уже получил 13 миллиардов и 1,4 миллиарда рублей соответственно. Константинов также уточнил, что помимо средств на безопасность и СВО, 9 миллиардов рублей направлено на строительство и ремонт социально значимых объектов.