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Регион
16 июня, 04:48

Лукашенко: Вступление Белоруссии в конфликт на Украине обернётся войной с НАТО

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что участие республики в конфликте на Украине изменит характер противостояния. По его словам, в таком случае речь может пойти о войне Белоруссии и России против НАТО.

Лукашенко высказался об этом в интервью телеканалу Al Arabiya. Он отметил, что при вступлении Белоруссии в конфликт страны НАТО, которые поддерживают Киев, могут ввести свои войска на Украину.

«И эта война приобретёт новое качество. Это будет война Беларуси и России против блока НАТО», — сказал Лукашенко.

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Ранее Лукашенко заявил о подготовке Белоруссии к войне ради её предотвращения. На встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым он сказал, что Минск усиливает оборонные возможности, чтобы не допустить вооружённого конфликта. По словам белорусского лидера, в этом он видит отличие подхода Белоруссии от политики США.

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Антон Голыбин
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