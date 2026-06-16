Ядовитая рыба фугу добралась до российских берегов

Приморский край столкнулся с неожиданным миграционным процессом: в акваторию региона вторглась ядовитая рыба фугу. Специалисты связывают это с аномально ранним прогревом воды и усилением Цусимского течения, которое недавно уже принесло к местным берегам акул.

Как выяснила «База», в российских водах обосновался новый вид — узорчатая рыба-собака. Ранее этот морской обитатель считался южным соседом, предпочитая прибрежные зоны Японии, Кореи и Китая. Эксперты полагают, что смещение тёплого потока и миграция кормовой базы заставили популяцию сменить привычный ареал.

Косяки этих существ уже замечены в заливах Петра Великого и Уссурийском. Несколько экземпляров удалось поймать прямо под мостом на острове Русский. Местные рыбаки подтверждают: раньше подобные находки были исключительной редкостью.

Главная угроза кроется в составе организма этой рыбы. Она содержит тетродотоксин — мощнейший природный нейротоксин. Попадая в организм, яд блокирует передачу импульсов между нервными клетками, что стремительно приводит к параличу.

Медицина пока бессильна перед последствиями такого отравления. Антидота, способного спасти человека от воздействия токсина, не существует. Отдыхающим настоятельно рекомендуется проявлять осторожность во время рыбалки и не употреблять в пищу незнакомый улов.

Ранее Life.ru рассказывал, что в конце мая в Уссурийский залив у Владивостока зашли гигантские тунцы. Местным рыбакам удалось выловить особей длиной до 2,3 метра и весом более 200 килограммов — таких уловов в этих водах раньше не было. Резкая смена миграционных путей объясняется глобальным потеплением и изменением кормовой базы в океане.