Отдельные европейские страны, включая Великобританию и Францию, заинтересованы в расширении конфликта на Украине. Об этом в эфире YouTube-канала заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

У России сохраняются значительные военные ресурсы, включая личный состав, артиллерию, а также баллистические и крылатые ракеты. Ситуацию в Европе он описал как неоднородную, предполагая, что часть стран может занять более сдержанную позицию, тогда как другие продолжат жёсткий курс.

«Великобритания — главный преступник. Они будут давить снова и снова, чтобы расширить конфликт», — подчеркнул он.

Францию эксперт также включил в число стран, активно участвующих в происходящем, сравнив её вовлечённость с британской. При этом Джонсон отдельно подчеркнул, что Германия, по его оценке, пересматривает свои взгляды относительно ситуации.

«Думаю, Россия готова к такого рода непредвиденным обстоятельствам», — заключил он.

Ранее СМИ раскритиковали главу европейской дипломатии Каю Каллас, отметив отсутствие у Евросоюза единой и чёткой линии по украинскому вопросу. Вместо продвижения посреднической роли Каллас заявляет о нежелании ЕС выступать «нейтральным посредником», поскольку союз, по её словам, открыто поддерживает Украину и защищает собственные интересы безопасности.