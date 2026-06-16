Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 июня, 06:14

Британия и Франция подливают масла в огонь: Экс-аналитик ЦРУ сделал громкое заявление

Экс-аналитик ЦРУ обвинил Британию и Францию в эскалации конфликта на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / esfera

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / esfera

Отдельные европейские страны, включая Великобританию и Францию, заинтересованы в расширении конфликта на Украине. Об этом в эфире YouTube-канала заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

У России сохраняются значительные военные ресурсы, включая личный состав, артиллерию, а также баллистические и крылатые ракеты. Ситуацию в Европе он описал как неоднородную, предполагая, что часть стран может занять более сдержанную позицию, тогда как другие продолжат жёсткий курс.

«Великобритания — главный преступник. Они будут давить снова и снова, чтобы расширить конфликт», — подчеркнул он.

Францию эксперт также включил в число стран, активно участвующих в происходящем, сравнив её вовлечённость с британской. При этом Джонсон отдельно подчеркнул, что Германия, по его оценке, пересматривает свои взгляды относительно ситуации.

«Думаю, Россия готова к такого рода непредвиденным обстоятельствам», — заключил он.

«Глобалисты бессильны перед народным гневом»: В ЕС назревает бунт против помощи Украине
«Глобалисты бессильны перед народным гневом»: В ЕС назревает бунт против помощи Украине

Ранее СМИ раскритиковали главу европейской дипломатии Каю Каллас, отметив отсутствие у Евросоюза единой и чёткой линии по украинскому вопросу. Вместо продвижения посреднической роли Каллас заявляет о нежелании ЕС выступать «нейтральным посредником», поскольку союз, по её словам, открыто поддерживает Украину и защищает собственные интересы безопасности.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Великобритания
  • Франция
  • Украина
  • США
  • цру
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar