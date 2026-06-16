Водителей предупредили, что даже малые дозы алкоголя влияют на реакцию

Употребление алкоголя перед поездкой за рулём недопустимо даже в минимальных количествах. Ведомство напомнило о рисках для реакции и внимания водителя. Об этом РИА «Новости» сообщили в Госавтоинспекции МВД России.

В ГИБДД подчеркнули, что перед управлением автомобилем водителям следует полностью исключить любые вещества, влияющие на концентрацию и координацию.

«Прежде всего это алкоголь, который даже в малых дозах снижает когнитивные функции; безопасной дозы для водителя не существует, опасен и остаточный эффект», — говорится в сообщении.

Отдельное внимание в ведомстве обратили на лекарства с седативным эффектом, включая антигистаминные препараты, снотворные средства и транквилизаторы. Такие медикаменты, по словам специалистов, способны вызывать сонливость и замедлять реакцию, что повышает риск аварийных ситуаций на дороге.

Не рекомендуются также энергетические напитки и чрезмерное употребление кофеина, поскольку они дают кратковременный эффект бодрости с последующим спадом работоспособности. В Госавтоинспекции отметили, что любое ухудшение внимания и координации напрямую отражается на безопасности дорожного движения.

Ранее в России был зафиксирован рост числа водителей, покинувших место дорожно-транспортного происшествия. С начала года показатель увеличился почти на 7%. В таких авариях погибли 39 человек, ещё 832 получили ранения. Наибольшее число подобных инцидентов отмечается в Нижегородской и Челябинской областях, а также в Приморском крае и Москве.