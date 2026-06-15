«Многие надеются, что их не поймают»: Водители в России стали чаще скрываться с места ДТП

Согласно статистике ГИБДД, опубликованной «Коммерсантом», число водителей, скрывшихся с места ДТП в России, увеличилось почти на 7% с начала года. В результате таких аварий погибли 39 человек, а 832 получили ранения. Чаще всего подобные случаи фиксируются в Нижегородской, Челябинской областях, Приморском крае и Москве.

Эксперт Валентин Ильинов, основатель «Подслушано у ДПС» и бывший сотрудник ГИБДД, полагает, что водители убегают из-за эмоций и страха перед наказанием, особенно если видят мало полицейских. Однако, по его словам, большинство нарушителей все же удается найти, что подтверждается статистикой: в 80% случаев виновников задерживают.

Ильинов также отмечает, что некоторые водители, находясь в состоянии опьянения, пытаются избежать ответственности. Управление в нетрезвом виде грозит штрафом в 45 тысяч рублей и лишением прав до двух лет. За оставление места ДТП предусмотрено лишение прав на полтора года или арест до 15 суток.

Ранее сообщалось, что на северо-востоке Москвы водитель сбил двухлетнего ребёнка во дворе дома на Гостиничной улице и скрылся. Пострадавший мальчик был госпитализирован, а позже скончался. Сбившего ребёнка мужчину 1959 года рождения быстро установили и задержали. Прокуратура уже начала доследственную проверку и взяла расследование на особый контроль.