Россиянам раскрыли, кто получит повышенную зарплату в июне

Россияне, вышедшие на работу в День России 12 июня, имеют право на повышенную оплату труда. Об этом РИА «Новости» напомнила заведующий кафедрой трудового права и права социального обеспечения имени К.Н. Гусова университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Надежда Черных.

«Работники на окладе, а также сотрудники с почасовой, сдельной оплатой и сменным графиком, привлекаемые к труду в этот день, имеют право на повышенную оплату труда», — сказала она.

Оплата труда за работу в праздничный день должна составлять не менее двойного размера. При этом работодатель может установить более высокий уровень компенсации, если это закреплено во внутренних нормативных документах организации. Отдельно подчёркивается, что привлечение сотрудника к работе в праздничный день возможно только при наличии письменного распоряжения работодателя.

Согласие работника на выход в такой день также должно быть оформлено в письменной форме. Кроме того, у сотрудника сохраняется право выбора: вместо повышенной оплаты он может получить дополнительный день отдыха.

А в начале лета на российском рынке труда самой высокооплачиваемой вакансией стала должность стоматолога-ортопеда в Перми с предложением зарплаты от 400 тысяч рублей. В Москве максимальные зарплатные предложения достигают 350 тысяч рублей и относятся к позиции сетевого инженера.