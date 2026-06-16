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16 июня, 06:47

В Китае акула набросилась на посетителя океанариума во время шоу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anastasiia Pokliatska

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anastasiia Pokliatska

В океанариуме китайского города Чанша произошёл инцидент с нападением акулы на посетителя, участвовавшего в аттракционе с погружением в резервуар с морскими животными. Мужчина получил серьёзные травмы. Об этом сообщило издание Daily Star.

Инцидент произошёл в момент, когда посетитель по фамилии Бао находился в воде в рамках развлекательного аттракциона. Программа позволяла гостям океанариума погружаться в резервуар с морскими обитателями под наблюдением персонала. Спустя несколько секунд после начала погружения на мужчину напала трёхметровая песчаная тигровая акула.

По данным пострадавшего, сотрудники уверяли участников, что аттракцион полностью безопасен, включая участие детей. После нападения у мужчины зафиксировали семь глубоких ран и серьёзные повреждения тканей головы. Персонал океанариума оперативно вытащил пострадавшего из воды и организовал доставку в медицинское учреждение.

Пациенту потребовалось хирургическое вмешательство для восстановления после травм. Администрация учреждения взяла на себя оплату лечения и предложила компенсацию в размере 3000 долларов. Пострадавший, однако, счёл сумму недостаточной, из-за чего ситуация остаётся нерешённой.

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Милена Скрипальщикова
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