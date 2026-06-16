РБК-Украина: Зеленский и Буданов* урегулировали конфликт после личного разговора

Отношения между главой украинского режима Владимиром Зеленским и руководителем его офиса Кириллом Будановым* в какой-то момент оказались на грани серьёзного разрыва, однако ситуацию удалось стабилизировать после личной беседы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Несколько недель назад напряжение между экс-комиком и главой его офиса достигло критического уровня. Ситуация изменилась после откровенного разговора, в ходе которого стороны обсудили формат дальнейшего взаимодействия и рабочие вопросы.

«Сказать, что Зеленский и Буданов* между собой все точки над «і» расставили — такого нет. Но все же между ними стало намного лучше», — говорится в материале.

Отдельные собеседники СМИ отмечают, что различия между ними связаны с характером и эмоциональным стилем общения. По их словам, при недостатке контакта и взаимных уступок взаимодействие становилось затруднённым, что и привело к накоплению напряжения.

Ранее сообщалось, что в украинской политической верхушке фиксируется рост напряжённости между Владимиром Зеленским и руководителем его офиса Кириллом Будановым*. Разногласия между ними усиливаются на фоне политических амбиций бывшего главы военной разведки.

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