Сюрприз для Банковой: ЕС запретил Зеленскому тратить €90 млрд на зарплаты военнным

Западные страны наложили вето на использование кредитной линии Евросоюза в размере 90 млрд евро для нужд украинской армии. В частности, Киев не сможет направлять эти средства на выплату денежного довольствия военнослужащим.

Секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности Роман Костенко подтвердил, что Владимир Зеленский выражал надежду на помощь союзников в этом вопросе. Однако зарубежные партнёры заняли жёсткую позицию: любые финансовые вливания должны идти исключительно на покупку вооружения и техники.

В интервью радио NV депутат сообщил, что позиция Европы по данному пункту принципиальна. Зарубежные кураторы настаивают, что оплата труда солдат является исключительно внутренним делом украинских властей.

«Это ваши внутренние ресурсы, берите их и занимайтесь их распределением», — цитирует Костенко требования представителей ЕС. По словам парламентария, аналогичные ограничения накладывались и на предыдущие транши.

Теперь руководству страны предстоит в экстренном порядке изыскивать новые источники пополнения казны. Обязательство по обеспечению личного состава остается зоной ответственности самого Киева, а западные деньги останутся под строгим целевым надзором.

Ранее бойцу ВСУ отказали в положенных выплатах после возвращения из плена. Дмитрий Олейник попал в плен в 2022 году в Харькове, после чего вернулся на Украину в рамках обмена. Несмотря на это, Министерство обороны Украины, по его словам, не выплачивает ему деньги. Олейник обращался в суд и добился нескольких решений в свою пользу, однако ситуация не изменилась.