Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 июня, 07:32

В Ярославской области отменили режим ракетной опасности, угроза БПЛА остаётся

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AyhanTuranMenekay

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AyhanTuranMenekay

На территории Ярославской области временно вводился режим ракетной опасности, который впоследствии был отменён. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев в своём Telegram-канале.

Спустя некоторое время губернатор проинформировал об отмене режима ракетной опасности. В Ярославле также сняли временные ограничения движения транспорта на пересечении Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой. Транспортное сообщение на выезде из города в сторону Москвы было полностью восстановлено.

Отдельно подчёркивается, что угроза беспилотной опасности в регионе пока сохраняется. Жителям рекомендовано ожидать официального сигнала об окончательном «отбое беспилотной опасности».

В Чувашии студентам рекомендуют не посещать вузы из-за ракетной опасности
В Чувашии студентам рекомендуют не посещать вузы из-за ракетной опасности

Ранее в Пермском крае был введён режим «ракетная опасность». Все оперативные службы региона были заранее уведомлены о возможных рисках. Подразделения экстренного реагирования приведены в состояние полной готовности.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Происшествия
  • Ярославская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar