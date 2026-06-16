В Ярославской области отменили режим ракетной опасности, угроза БПЛА остаётся
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На территории Ярославской области временно вводился режим ракетной опасности, который впоследствии был отменён. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев в своём Telegram-канале.
Спустя некоторое время губернатор проинформировал об отмене режима ракетной опасности. В Ярославле также сняли временные ограничения движения транспорта на пересечении Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой. Транспортное сообщение на выезде из города в сторону Москвы было полностью восстановлено.
Отдельно подчёркивается, что угроза беспилотной опасности в регионе пока сохраняется. Жителям рекомендовано ожидать официального сигнала об окончательном «отбое беспилотной опасности».
Ранее в Пермском крае был введён режим «ракетная опасность». Все оперативные службы региона были заранее уведомлены о возможных рисках. Подразделения экстренного реагирования приведены в состояние полной готовности.
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