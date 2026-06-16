Дружба ждала четверть века: Письмо в бутылке объединило незнакомцев из России и Польши

Житель Калининградской области Дмитрий обнаружил на Балтийской косе запечатанную бутылку с посланием. Внутри лежал пожелтевший лист бумаги с текстом на польском языке и просьбой ответить по указанному адресу, историю рассказывает KP.ru.

Заручившись поддержкой друга-поляка, калининградец приступил к поискам авторов. Спустя некоторое время усилия увенчались успехом: Дмитрию позвонила Марта, одна из написавших то самое письмо.

Выяснилось, что послание составили в новогоднюю ночь с 1999-го на 2000 год. Компания детей, которым тогда было от 9 до 13 лет, отдыхала на польском побережье между Щецином и Свиноуйсьце. Бутылку в море бросили ради забавы, совершенно не рассчитывая на обратную связь.

Теперь Марта и Дмитрий регулярно переписываются, обменялись архивными снимками и строят планы на личную встречу. Удивительной историей уже заинтересовались средства массовой информации Польши. Сам же калининградец намерен продолжить традицию и отправить собственное письмо в бутылке вместе со своими детьми.

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