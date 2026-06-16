Россиянам объяснили, сколько заплатят по больничному после увольнения в июне

Россияне вправе получить пособие по временной нетрудоспособности даже после того, как уволились. Такая возможность сохраняется в течение 30 календарных дней с даты прекращения трудовых отношений. Об этом напомнил доцент Финансового университета Игорь Балынин.

Если бывший сотрудник заболел или получил травму в этот период, выплата ему положена. Её размер считают исходя из среднего заработка за два предшествующих года, но при этом применяют понижающий коэффициент — 60% независимо от страхового стажа.

Экономист в беседе с «Газетой.ru» привёл пример. Допустим, человек зарабатывал 78 тыс. рублей в месяц в 2024 году, а в 2025-м — 88 тыс. Он уволился 15 июня 2026-го, а заболел 22 июня. За два года его доход составил почти 1,99 млн рублей. Среднедневной заработок после применения 60% даёт сумму в 1 637 рублей.

Если болезнь затянется на две недели, общая выплата достигнет 22,9 тыс. рублей. Первые три дня оплатит бывший работодатель, а остальные дни — Социальный фонд России. Важно помнить: пособие облагается налогом на доходы физических лиц.

А ранее Life.ru писал, что Минздрав РФ предложил ограничить больничные до 3 дней при частой нетрудоспособности. Далее решение о продлении или закрытии больничного будет принимать врачебная комиссия на основании результатов обследований или необходимости госпитализации.