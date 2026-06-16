Трещина в европейском единстве становится всё более очевидной, и всё больше столиц начинают говорить на языке прагматизма. Такое мнение высказал эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович.

По его словам, несмотря на общий жёсткий курс Брюсселя, картина готовности к диалогу с Москвой выглядит неоднородной. Экономическая боль разъедает былую сплочённость изнутри, и некоторые страны уже открыто требуют вернуться к сотрудничеству.

Лидером прагматичного подхода остаётся Венгрия. Её премьер Петер Мадьяр прямо заявляет, что после завершения конфликта на Украине весь Евросоюз вернётся к российскому газу, ведь этого требуют конкурентоспособность и география. Будапешт продолжает взаимодействие с РФ в энергетике, включая проект АЭС «Пакш-2», и не собирается отказываться от выгодных контрактов.

Словакия также активно включается в этот процесс. Президент Петер Пеллегрини подчёркивает, что Европа не может оставаться сторонним наблюдателем в переговорах, и выступает за немедленный диалог. Транзит нефти по «Дружбе» для республики остаётся стабилизирующим фактором для топливных цен.

Серьёзные подвижки наблюдаются и в Италии. В комментарии RuNews24.ru Якубович отметил, что вице-премьер Маттео Сальвини заявил: с 1 января следующего года страна не сможет обойтись без сжиженного газа из РФ. Глава итальянского центробанка предупреждает о риске нулевого роста в 2026 году и рецессии в 2027-м, если ситуация с дорогой энергией не изменится. Показательно, что 9 из 10 граждан поддерживают возврат к закупкам ресурсов у России, а крупнейшее объединение промышленников Confindustria призывает помочь бизнесу и не закрывать глаза на реальность.

Австрия и Чехия уже выступили совместно за переговоры с Москвой. Ряд правых и евроскептических партий, включая немецкую «Альтернативу для Германии» и французское «Национальное объединение», делают в программах акцент на восстановлении экономических связей с РФ.

«Истеричный отказ от российских энергоносителей был ключевым, но не единственным фактором её ослабления. Гораздо более тревожным сигналом является её структурная недееспособность и зависимость от глобальной конъюнктуры», — подчеркнул эксперт.

Якубович убеждён, что в недрах ЕС нарастает усталость и понимание бессмысленности самоубийственной энергетической политики. Многие страны уже действуют исходя из экономической целесообразности, а не политических догм. Российская дипломатия, по его мнению, должна максимально использовать эти разногласия, точечно предлагая партнёрство на выгодных условиях тем, кто готов к конструктивному диалогу.

Ранее эксперт заметил, что Евросоюз может значительно сократить военную и финансовую помощь Киеву из-за роста протестов в Европе, вызванных действиями украинских беженцев. По его мнению, если мигранты продолжат вести себя активно, даже глобалисты не смогут ничего противопоставить растущему недовольству, и Брюсселю придётся под давлением собственного народа приостанавливать потоки гуманитарной, военной и политической поддержки на неопределённый срок либо помогать тайно, но в гораздо меньших масштабах.