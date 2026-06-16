Жителя Ярославской области задержали за подготовку теракта на железной дороге

В Ярославской области сотрудники регионального управления ФСБ пресекли противоправную деятельность местного жителя, который готовил диверсию на объектах железнодорожного и энергетического комплекса. Информацию о задержании мужчины, выполнявшего задания украинских спецслужб, журналистам сообщили представители пресс-службы ведомства.

В управлении уточнили, что вербовка рыбинца происходила под давлением шантажа и сопровождалась переводами денежных средств на счета, принадлежащие террористической организации. Вместо того чтобы обратиться в правоохранительные органы, гражданин на протяжении длительного времени систематически отрабатывал указания, поступавшие от зарубежных кураторов. Сотрудники ФСБ задокументировали, что злоумышленник уже провёл разведку на нескольких объектах и приступил к непосредственной подготовке взрыва на железнодорожных путях. Задержали его с поличным, когда мужчина пытался заложить самодельное взрывное устройство.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по факту покушения на террористический акт. На данный момент он заключён под стражу, и по данной статье ему грозит наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в региональном управлении судебной системы Воронежа огласили решение по резонансному делу Арсения Короля. Молодого человека признали виновным в сговоре с антироссийскими силами и покушении на теракт. Согласно материалам дела, именно в феврале 2024-го обвиняемый наладил каналы коммуникации с представителями иностранного националистического крыла, которое отечественное правосудие относит к террористическим структурам и деятельность которого подлежит безусловной ликвидации.