Тонна взрывчатки: Раскрыты планы ВСУ по применению нового подводного дрона

Украинский морской беспилотник Sea Trident способен нести до тысячи килограммов взрывчатки. Его основная цель — удары по Крымскому мосту, заявил военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с «Газетой.ru».

Аналитик подчеркнул, что появление такого аппарата требует от российской стороны комплекса ответных мер. В первую очередь необходимо укреплять портовые сооружения и подводные заграждения, чтобы противник не мог прорваться под водой.

Главная опасность дрона, по словам эксперта, в его скрытности. Без специальных визуальных средств обнаружить его в толще воды крайне сложно. Помимо ударов по мостам и портовой инфраструктуре, Sea Trident предназначен для атак на корабли. Он способен подойти к судну, всплыть на определённую глубину (около 3,5 метра) и нанести удар.

Российской стороне необходимо срочно принять меры для защиты стратегически важных объектов. Особое внимание — Крымскому мосту, для уничтожения которого этот дрон и был создан.

А ранее председатель Морской коллегии Николай Патрушев отметил, что Запад прорабатывает сценарии превентивных ударов по морским базам России. По его словам, важно обеспечить своевременное рассредоточение и боевую готовность флота, способность противостоять всему спектру угроз.