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16 июня, 08:15

Пекин отверг обвинения ЕС об участии китайских военных в конфликте на Украине

Здание МИД КНР. Обложка © ТАСС / Артем Иванов

Здание МИД КНР. Обложка © ТАСС / Артем Иванов

Обвинения в том, что китайские военные якобы участвуют в боевых действиях на Украине или помогают российской армии, не имеют под собой оснований. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Заявление прозвучало на брифинге в Пекине в ответ на вопросы о высказываниях представителей Европейского союза.

«Соответствующие заявления не имеют фактической основы, это чистая клевета и очернительство», — сказал он.

Заявление прозвучало в ответ на слова верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас. Она ранее заявила, что китайские военные якобы обучают российских солдат. При этом конкретные данные, имена и детали в её заявлении приведены не были.

«Это неизбежно»: Шаткое положение Каллас станет главной темой на съезде представителей МИД
«Это неизбежно»: Шаткое положение Каллас станет главной темой на съезде представителей МИД

Ранее глава вропейской дипломатии Кайя Каллас заявила, что первоначальные ожидания от санкционного давления на Россию не привели к быстрому экономическому обрушению, как это предполагалось ранее. В связи с этим, по её словам, Евросоюз перешёл к более поэтапной и длительной стратегии воздействия.

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Милена Скрипальщикова
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