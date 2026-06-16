Обвинения в том, что китайские военные якобы участвуют в боевых действиях на Украине или помогают российской армии, не имеют под собой оснований. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Заявление прозвучало на брифинге в Пекине в ответ на вопросы о высказываниях представителей Европейского союза.

«Соответствующие заявления не имеют фактической основы, это чистая клевета и очернительство», — сказал он.

Заявление прозвучало в ответ на слова верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас. Она ранее заявила, что китайские военные якобы обучают российских солдат. При этом конкретные данные, имена и детали в её заявлении приведены не были.

Ранее глава вропейской дипломатии Кайя Каллас заявила, что первоначальные ожидания от санкционного давления на Россию не привели к быстрому экономическому обрушению, как это предполагалось ранее. В связи с этим, по её словам, Евросоюз перешёл к более поэтапной и длительной стратегии воздействия.