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Регион
16 июня, 08:14

Людмила Нарусова может покинуть Совет Федерации

Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

В сентябре может завершиться 30-летняя парламентская карьера Людмилы Нарусовой — сенатора от Тувы и матери журналистки Ксении Собчак. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По данным издания, глава Тувы Владислав Ховалыг не планирует продлевать её полномочия в случае переизбрания на новый срок. При этом возможность назначения сенатора от другого региона в настоящее время не рассматривается.

Сама Людмила Нарусова заявила, что ей ничего не известно о возможных решениях главы республики относительно её дальнейшей работы в Совете Федерации. Газета отправила запрос Ховалыгу.

Людмила Нарусова занимает пост сенатора в Совете Федерации с 2002 года. Ранее она была депутатом Государственной думы.

Нарусовой устроили разбор полётов в Совфеде из-за вояжа по странам НАТО в разгар СВО
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Слухи о том, что Нарусова покинет Совет Федерации, ходили ещё в 2022 году. Но тогда сенатор их опровергла.

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Александра Вишнякова
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