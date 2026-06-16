Людмила Нарусова может покинуть Совет Федерации

В сентябре может завершиться 30-летняя парламентская карьера Людмилы Нарусовой — сенатора от Тувы и матери журналистки Ксении Собчак. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По данным издания, глава Тувы Владислав Ховалыг не планирует продлевать её полномочия в случае переизбрания на новый срок. При этом возможность назначения сенатора от другого региона в настоящее время не рассматривается.

Сама Людмила Нарусова заявила, что ей ничего не известно о возможных решениях главы республики относительно её дальнейшей работы в Совете Федерации. Газета отправила запрос Ховалыгу.

Людмила Нарусова занимает пост сенатора в Совете Федерации с 2002 года. Ранее она была депутатом Государственной думы.