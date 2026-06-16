Starbucks Korea временно закроет более 2000 кофеен ради урока истории

Сеть Starbucks в Южной Корее временно остановит работу всех своих кофеен, чтобы провести обязательное обучение персонала по истории страны и социальной чувствительности после общественного и политического скандала вокруг рекламной кампании. Решение компании затронет более 2000 магазинов по всей стране. Об этом сообщило издание The Guardian.

Работа всех точек будет приостановлена 22 июня в 15:00, после чего сотрудники приступят к просмотру записанных лекций по современной истории Кореи. Дополнительно персоналу проведут обучение по социальной чувствительности при принятии маркетинговых решений. По оценке аналитической компании IGAWorks, закрытие на полдня приведёт к потерям примерно в 2,1 млрд вон (около 1,4 млн долларов США) из-за недополученной выручки.

Поводом для масштабных мер стал кризис вокруг рекламной акции со скидками на серию стаканов «Tank», проведённой 18 мая. Кампания совпала с годовщиной трагических событий в Кванджу 1980 года, что вызвало общественный резонанс, бойкот и волну критики в адрес сети. Часть клиентов в знак протеста демонстративно уничтожала продукцию Starbucks, а отдельные государственные ведомства разорвали сотрудничество с компанией.

Отдельный блок обучения для руководителей компании назначен на 24 июня и будет проходить отдельно от массового закрытия точек. Учебная программа охватывает ключевые события современной истории Южной Кореи и принципы учёта исторического контекста при маркетинговых решениях.

По заявлению Shinsegae Group, закрытие направлено на демонстрацию серьёзности отношения к инциденту и предотвращение повторения подобных ошибок. Отдельно подчёркивается, что в ходе внутреннего разбирательства часть маркетинговых решений кампании могла быть сформирована с использованием рекомендаций искусственного интеллекта.

Ранее в Пятигорске суд временно остановил работу одного из кафе после массового отравления посетителей. Разбирательство проводилось по статье 6.6 КоАП РФ, которая касается нарушения санитарно-эпидемиологических требований при организации питания населения.